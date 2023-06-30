Як швидко розморозити м'ясо: три дієві методи

Часом ми забуваємо заздалегідь дістати м'ясо з морозильної камери для приготування страви. UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть швидко та безпечно це зробити.

Холодна вода

Цей спосіб зазвичай займає від 1 до 3 годин, залежно від розміру та товщини м'яса. Спочатку помістіть заморожене м'ясо в герметичний поліетиленовий пакет. Одначе переконайтеся, що в ньому немає дірок. Помістіть пакет у велику миску або раковину, наповнену холодною водою. Кожні 30 хв змінюйте воду, щоб підтримувати безпечну температуру.

Мікрохвильова піч

Більшість сучасних мікрохвильових печей має функцію розморожування. Дотримуйтесь інструкцій від виробника. Цей метод слід використовувати тільки в тому випадку, якщо ви плануєте готувати м'ясо відразу після розморожування, адже, при цьому краї м’яса можуть частково підсмажитися.

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Холодильник

Метод холодильника є найнадійнішим способом розморожування м'яса. Проте він потребує більше часу: від кількох годин до ночі, залежно від розміру та товщини. Покладіть заморожене м'ясо на тарілку та поставте в холодильник.

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