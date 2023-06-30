Как быстро разморозить мясо: три действенных метода

Иногда мы забываем заранее достать мясо из морозильной камеры для приготовления блюда. UAportal подготовил несколько практических советов, которые помогут быстро и безопасно сделать это.

Холодная вода

Этот способ обычно занимает от 1 до 3 часов в зависимости от размера и толщины мяса. Сначала поместите замороженное мясо в герметичный полиэтиленовый пакет. Однако убедитесь, что в нем нет дыр. Поместите пакет в большую миску или раковину, наполненную холодной водой. Каждые 30 минут меняйте воду, чтобы поддерживать безопасную температуру.

Микроволновая печь

Большинство современных микроволновок имеет функцию размораживания. Следуйте инструкциям от производителя. Этот метод следует использовать только в том случае, если вы планируете готовить мясо сразу после размораживания, ведь при этом края мяса частично могут поджариться.

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Холодильник

Метод холодильника является самым надежным способом размораживания мяса. Однако он требует больше времени: от нескольких часов до ночи в зависимости от размера и толщины. Уложите замороженное мясо на тарелку и поставьте в холодильник.

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