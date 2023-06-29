Как легко вырастить авокадо в домашних условиях: несколько важных советов

Авокадо, известные обилием витаминов и минералов, включая олеиновую кислоту, которая помогает предотвратить образование холестерина, являются фантастическим дополнением к здоровому питанию. Благодаря богатому содержанию магния, калия, кальция и фосфора, авокадо являются обязательным продуктом в любом плане полноценного питания.

Хотя выращивание авокадо в домашних условиях может показаться сложной задачей, на самом деле это совсем несложно, если следовать нескольким важным советам. Стоит отметить, что выращивание авокадо требует терпения, так как обычно требуется от четырех до пяти лет, чтобы растение принесло плоды.

Посадка и выращивание авокадо

Для начала тщательно вымойте и высушите косточку авокадо. Вставьте три-четыре зубочистки в середину косточки, чтобы они углубились примерно на три миллиметра. Поместите косточку в стакан и залейте водой так, чтобы она покрывала нижнюю треть косточки.

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Найдите для стакана теплое место, например, солнечный подоконник, и не забывайте регулярно менять воду. Примерно через шесть недель вы можете ожидать, что верхняя часть ямы раскроется и прорастет.

Со временем из ямы начнут расти длинные и прямые корни. Если по прошествии шести недель не наблюдается никаких признаков роста корней, лучше выбросить яму и попробовать снова.

Когда росток достигнет длины около 15 сантиметров, аккуратно разрежьте его пополам. Со временем корни станут толще, и стебель снова начнет прорастать.

Теперь пришло время посадить авокадо в горшок. Выберите горшок диаметром около 25 сантиметров и пересадите в него косточку.

Обеспечьте авокадо достаточное количество солнечного света, поместив его в теплое и солнечное место. Обильно поливайте растение, следя за тем, чтобы почва была хорошо дренирована для обеспечения здорового роста.

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Уход за авокадо

Уход за авокадо относительно прост. Они требуют достаточного количества солнечного света, поэтому найдите место, которое обеспечивает достаточное освещение. По словам экспертов Pennington, авторитетной компании по уходу за газонами и садами, молодое дерево авокадо рекомендуется поливать два три раза в неделю в течение первого года жизни.

Для дальнейшей поддержки роста авокадо следует использовать азотные, фосфорные и калийные удобрения. Они обеспечат растение необходимыми питательными веществами для его развития и общего здоровья.

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