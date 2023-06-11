Что делать, чтобы зеленый авокадо из магазина быстрее созрел: простой лайфхак

Авокадо часто продается в зеленом состоянии, когда оно еще жестко и не готово к потреблению. Однако это не проблема, поскольку зеленое авокадо можно созреть дома. Существует несколько быстрых способов, как созреть авокадо за ночь или всего за несколько минут.

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Аналогично созреванию помидоров на подоконнике, можно созреть и авокадо. Летом достаточно просто оставить фрукт до тех пор, пока он не станет мягким. А в холодное время года его можно обернуть в фольгу и поместить на подоконник рядом с батареей.

Вам понадобится бумажный пакет или яблоко, помидор или банан:

Положите зеленое авокадо в бумажный пакет вместе с другим фруктом (или фруктами), выделяющим этилен, способствующий созреванию; Закройте пакет и оставьте при комнатной температуре на ночь или две в зависимости от степени зелени фрукта.

Совет: Важно использовать бумажный пакет, поскольку авокадо может начать гнить, если использовать пакет из целлофана.

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Также можно сделать авокадо мягким в духовке. Этот способ займет около 10 минут:

Разогрейте духовку до 200°C и выключите ее; Заверните авокадо в фольгу и поместите его в духовку около 10 минут; Дайте авокадо остыть и снимите фольгу.

Еще можно сделать авокадо мягким в кипятке. Этот способ быстрее использования духовки и займет меньше времени:

Сделайте несколько проколов вилкой во фрукте, а также неглубокие крестообразные надрезы у основания и плодоножки; Поместите авокадо в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы он полностью покрывал фрукт; Оставьте авокадо в кипятке в течение 2-3 минут, а затем извлеките его и проверьте мягкость; Если нужно, оставьте авокадо в кипятке еще 2-3 минутки.

Сделать авокадо мягким можно также в микроволновке. Самый быстрый способ созревания авокадо заключается в следующем:

Сделайте несколько проколов во фрукте с разных сторон с помощью вилки; Уложите авокадо на тарелку, накройте его пластиковой крышкой (заметьте, что авокадо может взорваться) и поставьте в микроволновку на 30 секунд; Извлеките авокадо, проверьте его мягкость и, если нужно, повторно поставьте в микроволновку на 30 секунд.

Следует отметить, что этот способ, как и с использованием духовки, может привести к незначительной потере вкуса авокадо.

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