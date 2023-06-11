Що робити, щоб зелений авокадо з магазину швидше дозрів: простий лайфхак

Авокадо часто продається в зеленому стані, коли воно ще тверде і не готове до споживання. Проте, це не є проблемою, оскільки зелене авокадо можна дозріти вдома. Існує кілька швидких способів, як дозріти авокадо за ніч або всього за кілька хвилин.

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Аналогічно до дозрівання помідорів на підвіконні, можна дозріти й авокадо. Влітку достатньо просто залишити фрукт до того часу, коли він стане м'яким. А в холодну пору року його можна обгорнути у фольгу та помістити на підвіконня поруч з батареєю.

Вам знадобиться паперовий пакет або яблуко, помідор або банан:

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Покладіть зелене авокадо у паперовий пакет разом з іншим фруктом (або фруктами), який виділятиме етилен, що сприяє дозріванню; Закрийте пакет та залиште його при кімнатній температурі на ніч або дві, залежно від ступеня зеленості фрукта.

Порада: Важливо використовувати паперовий непрозорий пакет, оскільки авокадо може почати гнити, якщо використовувати пакет з целофану.

Також можна зробити авокадо м'яким у духовці. Цей спосіб займе близько 10 хвилин:

Розігрійте духовку до 200°C і вимкніть її; Загорніть авокадо у фольгу і помістіть його у духовку на близько 10 хвилин; Дайте авокадо охолонути і зніміть фольгу.

Ще можна зробити авокадо м'яким в окропі. Цей спосіб швидший, ніж використання духовки, і займе менше часу:

Зробіть кілька проколів виделкою у фрукті, а також неглибокі хрестоподібні надрізи біля основи і плодоніжки; Помістіть авокадо в каструлю і залийте його окропом так, щоб він повністю покривав фрукт; Залиште авокадо в окропі протягом 2-3 хвилин, а потім вийміть його і перевірте м'якість; Якщо необхідно, залиште авокадо в окропі ще 2-3 хвилини.

Зробити авокадо м'яким можна також у мікрохвильовці. Найшвидший спосіб дозрівання авокадо полягає в наступному:

Зробіть кілька проколів у фрукті з різних сторін за допомогою виделки; Покладіть авокадо на тарілку, накрийте його пластиковою кришкою (зауважте, що авокадо може вибухнути) і поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд; Вийміть авокадо, перевірте його м'якість і, якщо потрібно, повторно поставте в мікрохвильовку на 30 секунд.

Слід зазначити, що цей спосіб, так само як і з використанням духовки, може призвести до незначної втрати смаку авокадо.

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