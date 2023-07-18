Як швидко вивести плями з одягу за 5 хвилин: несподівані лайфхакі

UAportal підготував добірку практичних порад, які допоможуть вивести плями з одягу лише за п'ять хвилин.

Швидкі дії для свіжих плям

Почніть з того, що обережно промокніть пляму чистою тканиною або паперовим рушником, щоб увібрати якомога більше речовини. Не тріться, оскільки це може призвести до подальшого поширення плями.

Потім промийте уражену ділянку холодною водою. Якщо пляма не зникає, зробіть пасту з рівних частин харчової соди та води. Нанесіть пасту на пляму, залиште на кілька хвилин і ретельно змийте. Цей метод ефективно справляється з такими поширеними плямами, як кава, сік чи розлита їжа.

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Попрощайтеся з плямами на олійній основі

Плями на масляній основі, такі як жир або салатне заправлення, можуть бути складними для виведення. Почніть з посипання плями кукурудзяним крохмалем, дитячою присипкою або тальком, щоб поглинути олію. Залишіть на кілька хвилин, потім обережно очистіть щіткою порошок.

Потім нанесіть невелику кількість мила для посуду або рідкого прального порошку на пляму і обережно потріть його. Дайте милу вбратися в тканину протягом хвилини-двох, а потім ретельно промийте теплою водою. Цей метод творить дива для видалення плям на масляній основі, не пошкоджуючи тканину.

Як боротися зі стійкими чорнильними плямами

Почніть з того, що підкладіть чисту тканину під забруднену ділянку, щоб запобігти перенесенню чорнила на інші частини одягу. Нанесіть медичний спирт на ватяний диск або ватяну кульку і акуратно промокніть пляму чорнила. Продовжуйте промокати, поки чорнило не почне сходити.

Промийте тканину холодною водою і повторіть процес, якщо потрібно. Коли пляма зникне, виперіть річ у звичайному режимі. Не забудьте спочатку протестувати спирт на непомітній ділянці, щоб переконатися, що він не зашкодить тканині.

Як вивести плями від червоного вина

Дійте швидко, промокніть надлишки вина тканиною або паперовим рушником. Посипте пляму сіллю, покривши її повністю. Сіль поглине вино і не дасть йому застигнути. Через кілька хвилин промийте тканину холодною водою і обережно потріть пляму м'яким миючим засобом або засобом для виведення плям. Після цього стирайте виріб відповідно до інструкції з догляду за ним.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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