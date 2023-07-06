Як дешево та якісно поклеїти шпалери: п'ять дієвих рекомендацій

Шпалери – чудове рішення для красивого та швидкого ремонту. Вони прикрашатимуть та збагачуватимуть будь-яку кімнату у вашому домі. Однак процес їх наклеювання іноді може бути складним і дорогим завданням. UAportal підготував практичні поради, які допоможуть зробити це якісно та дешево.

Підготуйте поверхню

Спершу потрібно правильно підготувати робочу поверхню. Ретельно очистьте стіни, видаливши весь бруд, пил та жир. Згладьте всі недоліки, заповнивши тріщини та відшліфувавши нерівності. Коли ви створите чисту та гладку поверхню, тоді зможете гарно наклеїти шпалери, запобігаючи їхньому відшаруванню або утворенню бульбашок у майбутньому.

Вибирайте недорогі шпалери

Можна зробити красивий ремонт, використовуючи при цьому бюджетні шпалери. Слідкуйте за знижками та вивчіть бюджетні бренди. Мисліть креативно. Наприклад, створіть тематичну стіну або заповнюйте шпалерами лише частину кімнати.

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Використовуйте правильний клей

Коли ви робите ремонт, клей відіграє дуже важливе значення. Зокрема, для деяких шпалер потрібен спеціальний клей, тому уважно читайте вказівки виробника. Виберіть економний варіант, але пам'ятайте, що якісний клей не тільки забезпечить міцне з'єднання, але й допоможе вам уникнути дорогих покупок у майбутньому.

Точно вимірюйте та ріжте

Правильні виміри та точна нарізка шпалер допоможуть вам заощадити час та гроші. Перед нанесенням клею, точно виміряйте висоту та ширину стін. Додайте кілька зайвих сантиметрів для коригування та підрізування. При нарізанні шпалер використовуйте гострий канцелярський ніж та лінійку, щоб отримати чисті та точні зрізи. Будьте уважні та не використовуйте забагато матеріалу: вимірюйте площу так, щоб мінімізувати кількість необхідних рулонів.

Монтаж своїми руками

Робота професійних майстрів може коштувати дорого. Натомість, щоб заощадити гроші, зробіть усе самостійно. Якщо ви маєте необхідні інструменти та техніку, ви зможете досягти професійного результату. Дотримуйтесь інструкцій, дивіться відео та збирайте поради досвідчених ентузіастів. Почніть з невеликої кімнати або непомітної ділянки, щоб набратися досвіду перш ніж братися за більші проєкти. Пам'ятайте, що практика лише вдосконалить ваші вміння.

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