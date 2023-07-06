Как дешево и качественно поклеить обои: пять действенных рекомендаций

Обои – отличное решение для красивого и быстрого ремонта. Они будут украшать и обогащать любую комнату в вашем доме. Однако процесс их наклеивания иногда может быть сложной и дорогостоящей задачей. UAportal подготовил практические советы, которые помогут сделать это качественно и дешево.

Подготовьте поверхность

Для начала нужно правильно подготовить рабочую поверхность. Тщательно очистите стены, удалив всю грязь, пыль и жир. Сгладьте все недостатки, заполнив трещины и отшлифовав неровности. Когда вы создадите чистую и гладкую поверхность, тогда сможете хорошо наклеить обои, предотвращая их отслоение или образование пузырей в будущем.

Выбирайте недорогие обои

Можно произвести красивый ремонт, используя при этом бюджетные обои. Следите за скидками и изучите бюджетные бренды. Мыслите креативно. Например, создайте тематическую стену или заполняйте обоями только часть комнаты.

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Используйте правильный клей

Когда вы производите ремонт, клей играет очень важное значение. В частности, для некоторых обоев требуется специальный клей, поэтому внимательно читайте указания производителя. Выберите экономичный вариант, но помните, что качественный клей не только обеспечит крепкое соединение, но и поможет вам избежать дорогих покупок в будущем.

Точно измеряйте и режьте

Правильные измерения и точная нарезка обоев помогут сэкономить время и деньги. Перед нанесением клея точно измерьте высоту и ширину стен. Добавьте несколько лишних сантиметров для корректировки и подрезки. При нарезке обоев используйте острый канцелярский нож и линейку для получения чистых и точных срезов. Будьте внимательны и не используйте слишком много материала: измеряйте площадь так, чтобы минимизировать количество требуемых рулонов.

Монтаж своими руками

Работа профессиональных мастеров может стоить дорого. Чтобы сэкономить деньги, сделайте все самостоятельно. Если у вас есть необходимые инструменты и техника, вы сможете достичь профессионального результата. Следуйте инструкциям, смотрите видео и собирайте советы опытных энтузиастов. Начните с небольшой комнаты или незаметного участка, чтобы набраться опыта, прежде чем браться за большие проекты. Помните, что практика усовершенствует ваши умения.

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