Як довго можна залишати мокрий одяг в пральній машині і чому це краще не робити

Частенько ми забуваємо про одяг, який залишився після прання в машинці. У результаті, мокрі речі можуть пролежати там довше, ніж потрібно. UAportal розглянув наслідки цієї звички та підготував кілька корисних порад.

Негативний вплив на пральну машину

Ми можемо навіть не замислюватися, як негативно на техніку та одяг впливає те, що ми залишаємо мокрі речі в пральній машині. Потрібно відмовитися від цієї шкідливої звички, оскільки вона може призвести до пошкодження пральної машини.

Зростання цвілі та бактерій

Волога білизна створює ідеальне середовище для росту плісняви та бактерій. Це може призвести до появи неприємного запаху та необхідності повторного прання. До того ж залишки цвілі можуть прикріпитися до тканини, внаслідок чого існує ймовірність утворення стійких плям. До речі, пліснява не тільки впливає на тканину, але й становить небезпеку для електроніки приладу.

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Запобігання проблемі

Щоб уникнути негативних наслідків, дуже важливо якнайшвидше виймати мокрі речі з барабана. Якщо ви не можете цього зробити, залишіть дверцята пральної машини злегка відчиненими після кожного циклу, аби забезпечити належну вентиляцію. Це знижує ймовірність розвитку цвілі та бактерій.

Накопичення бруду в барабані

Іноді навіть чиста білизна може видавати неприємний запах. Ця проблема може бути пов'язана зі скупченням бруду в пральній машині. Частинки жиру, ворсинки та інше сміття можуть накопичуватися та впливати на певні компоненти, що призводить до появи неприємного запаху. Щоб запобігти цьому, необхідно ретельно перевіряти одяг перед пранням, переглянути всі кишені, правильно розсортувати речі та попередньо замочувати деякі плями, якщо є така необхідність.

Визначення ідеальної тривалості

На жаль, немає універсальної відповіді на питання, як довго можна залишати мокрий одяг в машині. Важливо враховувати кілька факторів: тип тканини, ступінь забруднення, режим прання, мийний засіб, умови роботи машини, а також навіть температуру та вологість у приміщенні.

Однак експерти одностайно згодні з тим, що потрібно своєчасне виймати мокру білизну та сушити її.

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