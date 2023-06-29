Що робити, якщо почав протікати кондиціонер: причини та методи вирішення

Кондиціонери повітря, як і будь-які інші прилади, потребують регулярного обслуговування для забезпечення оптимального функціонування та тривалішого терміну служби. Іноді під час роботи кондиціонера може початися витік води із внутрішнього блоку.

Це може призвести до пошкодження меблів, предметів інтер'єру і навіть дорогого ремонту, такого як відшарування шпалер або здуття ламінату. UAportal підготував рекомендації на випадок, якщо з кондиціонера капає вода і що можна з цим зробити.

Розуміння протікання кондиціонера

Вода, що капає з кондиціонера, є нормальним процесом, оскільки в результаті його роботи утворюється конденсат, і йому потрібен відповідний вихід. Коли все працює правильно, конденсат збирається у спеціальному піддоні та відводиться через дренажну трубу.

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Чи нормально, що зовнішній блок кондиціонера протікає?

Коли йдеться про капання води із зовнішнього блоку кондиціонера, важливо зрозуміти причини цього. Якщо кондиціонер встановлений режим обігріву, то витікання води із зовнішнього блоку є нормальним явищем. Це з наявністю конденсату на теплообміннику, який скидається.

Однак така поведінка може також вказувати на приховану проблему. Щоб визначити, чому ваш кондиціонер протікає зовні, виконайте такі дії:

1. Перевірте рівень холодоагенту і, якщо необхідно, перезарядіть систему фреоном.

2. Огляньте випарник на наявність бруду чи сміття та за потреби очистіть його.

3. Перевірте тиск у лінії холодоагенту, оскільки може знадобитися встановлення регулятора тиску. Крім того, чим більша різниця між температурою зовні і бажаною температурою всередині приміщення, тим більше утворюється конденсат.

Розуміння протікання внутрішнього блоку кондиціонера

Тепер давайте розглянемо питання, чому вода капає з вашого кондиціонера всередині будинку. Є кілька потенційних причин, які слід розглянути:

1. Засмічення дренажної труби:

Якщо дренажна труба засмічена, її потрібно ретельно прочистити.

2. Пошкоджена зливна труба або з'єднання:

Тріщини або нещільні з'єднання у зливальній трубі можуть стати причиною витоків. У разі пошкодження слід замінити трубу, а нещільні з'єднання можна загерметизувати. Варто зазначити, що тріщини можуть з'явитися не тільки в трубах, а й у зливному піддоні.

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3. Витік фреону:

Якщо ваш кондиціонер протікає через витік фреону, рекомендується звернутися до сервісного центру та дочекатися професіоналів, які займуться цією проблемою. Вони знайдуть місце витоку, усунуть її та перезарядять систему до необхідного тиску.

Недостатня кількість фреону може призвести до того, що кондиціонер капатиме після вимкнення, якщо теплообмінник/випарник замерз. Після вимикання кондиціонера лід, що скупчився, швидко тане, що призводить до переповнення піддону і витоку води.

4. Засмічення дренажних каналів:

Якщо дренажні канали засмічені, краще звернутися за допомогою до професіонала. Однак ви можете спробувати усунути засмічення самостійно, обережно прочистивши прохід за допомогою тонкого дроту.

5. Неправильне встановлення:

Іноді причиною протікання є несправний прилад або компонент, а неправильна установка, яка направляє воду на шпалери. У таких випадках ми рекомендуємо знайти авторитетного установника, який має необхідний досвід.

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Усунення протікання кондиціонера

Рекомендується звернутися до професіоналів, які зможуть оглянути та усунути будь-які інші потенційні проблеми з вашим кондиціонером. При самостійних спробах ремонту завжди пам'ятайте про відключення пристрою від джерела живлення для безпеки.

Якщо ви ставите питанням, чи безпечно включати кондиціонер, коли він протікає, рекомендується утриматися від цього, поки ви не усунете проблему, що спричинила витік. Вирішення проблеми має бути пріоритетним перед повторним використанням кондиціонера.

Регулярне та своєчасне обслуговування кондиціонера має вирішальне значення для підтримки його оптимальної продуктивності. Не забувайте, що регулярне обслуговування необхідне не тільки для кондиціонерів, але й для котлів та інших приладів. Дотримання графіків технічного обслуговування дозволяє максимально продовжити термін їхньої служби та забезпечити збереження гарантійних зобов'язань.

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