Як довше зберегти об'єм зачіски: чотири основні правила

Коли справа доходить до догляду за волоссям, правильне миття голови має важливе значення для збереження чистоти та об'єму. UAportal підготував поради, які допоможуть досягти бажаного результату.

Змивайте всі залишки шампуню

Правильне ополіскування волосся має важливе значення для забезпечення видалення всіх залишків продукту. Після застосування шампуню або кондиціонера волосся слід ретельно промити теплою водою. Важливо помасажувати шкіру голови, щоб стимулювати кровообіг та видалити залишки продукту. Залишки на волоссі можуть турбувати їх і робити тьмяним і млявим.

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Надмірне миття

Може виникнути спокуса робити це щодня, проте такі регулярні дії можуть позбавити волосся природних олій та призвести до сухості. Натомість рекомендується мити голову кожні 2-3 дні або при необхідності. Це дозволяє шкірі підтримувати природний баланс, а волосся довше залишається чистим і об'ємним.

Освітлювальний шампунь

Використання освітлювального шампуню допоможе зберегти чистоту голови на довший час. Включення використання такого засобу у процедуру догляду за волоссям усуває накопичення продуктів, надлишок жиру та забруднення волосся та шкіри голови. Радять його використовувати лише 1 раз на тиждень.

Ополіскуйте холодною водою

Ополіскування голови холодною водою після шампуню та кондиціонера допомагає зберегти волосяну кутикулу, запобігаючи проникненню бруду та жиру у волосяний стрижень. Цей простий крок може суттєво сприяти збереженню чистоти та свіжості волосся протягом тривалого періоду.

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