Як вдома створити затишну атмосферу за допомогою освітлення: 5 креативних ідей

Ви хочете створити комфортну та гармонійну атмосферу у своїй оселі, але не знаєте як? UAportal зібрав практичні поради, які допоможуть вам за допомогою правильно підібраного освітлення, створити неймовірний затишок.

Використовуйте тепле освітлення

Теплі лампочки випромінюють м'яке, жовтувате світло, яке імітує природні сонячні промені. Це допомагає зробити простір затишнішим, що ідеально підходить для відпочинку після тривалого робочого дня. Для цього використовуйте теплі світлодіодні лампи або встановіть димери, аби можна було регулювати інтенсивність світла відповідно до власного настрою.

Розподіляйте світло за рівнями

Щоб досягти гармонійної та візуально привабливої світлової композиції, створіть багатошарове освітлення. Наприклад, можна зробити основне, робоче та акцентне освітлення.

Основне – забезпечує загальне світло в кімнаті, робоче – фокусується на певних ділянках, в яких можна займатися певними справами, а акцентне – підкреслює елементи декору. Використовуючи такий розподіл, ви досягнете комфорту та затишку.

Використовуйте димери та розумне освітлення

Світлорегулятори та системи розумного освітлення – чудові інструменти для керування атмосферою в приміщенні. За допомогою димерів, можна регулювати яскравість світла відповідно до свого настрою та особливостей в кімнаті.

Розумні системи освітлення пропонують ще більше контролю, дозволяючи змінювати колір та інтенсивність світла за допомогою додатку для смартфона або голосових команд.

Придбайте декоративні світильники

Встановіть удома оригінальні підвісні світильники, люстри або настінні бра. Вони не тільки освітлюють приміщення, але й додають йому візуальної привабливості.

Виділіть різними світильниками окремі зони

Освітлення можна використовувати для виділення різних зон і створення відчуття відокремленості, якщо в приміщенні відкрите планування. Наприклад, підвісні світильники або люстра можуть окреслити обідню зону, а точкові або трекові світильники – вітальню або робочу територію.

Раніше, UaPortal поділився, як відремонтувати світлодіодну лампу за допомогою олівця та без пайки.

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