Як відремонтувати світлодіодну лампу за допомогою олівця та без пайки

Сучасні світлодіодні лампочки стали популярним вибором завдяки їхній ефективності та здатності заощаджувати електроенергію. Однак, навіть найякісніші лампи можуть вийти з ладу з часом.

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Замість того, щоб просто викидати їх і купувати нові, ви можете зекономити гроші та ресурси, виправивши світлодіодну лампочку самостійно, пише Главред.

Найпоширенішою причиною невправності світлодіодної лампи є перегорілий світлодіод. Зазвичай цей світлодіод вже не працює і не змінюється на новий, що призводить до непрацездатності всієї лампочки. Проте, існує спосіб легко відновити її функціональність та заощадити гроші.

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Основний принцип полягає в тому, що світлодіоди в лампі з'єднані послідовно. Якщо один світлодіод перегорів, весь ланцюг переривається, і інші світлодіоди припиняють роботу через відсутність електричного струму. Виправити це можна, відновивши ланцюг.

Для цього потрібно витягнути перегорілий світлодіод викруткою, шилом або ножем, оголосити контакти, а потім нанести крапельку припою, яка з'єднає ці контакти і відновить цілісність ланцюга.

Також існує ще один спрощений спосіб відновлення лампи. Для цього вам знадобиться звичайний олівець. Спочатку витягніть перегорілий світлодіод з лампи за допомогою викрутки. Потім візьміть олівець і уважно намалюйте ділянку між контактами світлодіоду. Таким чином, грифель олівця стане провідником для електрики, і це може відновити роботу лампи.

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