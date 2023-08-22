Як використати горілку в повсякденному житті: п'ять корисних лайфхаків

Горілка не обмежується її роллю в коктейлях. Цей універсальний алкогольний напій можна використовувати в різних цілях, щоб спростити життя. Від прибирання та виведення плям до усунення запахів і захисту від комах – горілка має безліч практичних застосувань за межами бару.

UAportal підготував інструкцію, яка допоможе використати горілку в повсякденному житті.

Чистка та дезінфекція

Горілка може слугувати натуральним миючим засобом, пропонуючи альтернативу хімічним продуктам. Високий вміст спирту дозволяє їй ефективно дезінфікувати та очищати різні поверхні. Просто нанесіть горілку на ганчірку або губку і протріть нею стільниці, раковини та прилади. Спирт, що міститься в горілці, сприяє знищенню бактерій і вірусів, забезпечуючи чистоту і відсутність мікробів в оселі.

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Виведення плям

Горілку можна використовувати для усунення стійких плям з одягу та меблів. Нанесіть невелику кількість горілки безпосередньо на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім промокніть пляму чистою тканиною або губкою. Спирт, що міститься в горілці, сприяє розщепленню плями, полегшуючи її видалення. Перед застосуванням бажано протестувати горілку на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що вона не пошкодить тканину.

Усунення запаху

Горілка може бути потужним засобом для знищення неприємних запахів. Наповніть пляшку з пульверизатором напоєм і розбризкайте її на тканини, килими або навіть у взуття, щоб нейтралізувати неприємні запахи. Спирт, що міститься в горілці, допомагає знищити бактерії, що викликають неприємний запах, залишаючи ваші речі пахнути свіжістю. Для приємного аромату в горілку можна додати кілька крапель ефірної олії.

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Засіб від комах

Горілка може бути використана для приготування натурального засобу від комах. Змішайте в пульверизаторі порівну горілки та води і додайте кілька крапель ефірної олії, наприклад, цитронели або лаванди. Добре збовтайте суміш і нанесіть її на шкіру або одяг, щоб відлякати комарів та інших комах.

Кулінарія та випічка

Горілка може бути секретним інгредієнтом у кулінарній справі. Додавання крапельки горілки до соусів, супів або навіть випічки може підсилити смак страви. Спирт, що міститься в горілці, допомагає посилювати аромати інших інгредієнтів. Важливо проявляти обережність і помірність, оскільки надмірна кількість горілки може перебити смак страви.

Нагадаємо, як відмити плями жиру на кухонній поверхні, використовуючи народний засіб – суміш горілки з оцтом.

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