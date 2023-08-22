Как использовать водку в повседневной жизни: пять полезных лайфхаков

Водка не ограничивается ее ролью в коктейлях. Этот универсальный алкогольный напиток можно использовать в разных целях, чтобы упростить жизнь. От уборки и выведения пятен до устранения запахов и защиты от насекомых – водка имеет множество практических применений вне бара.

UAportal подготовил инструкцию, которая поможет использовать водку в повседневной жизни.

Чистка и дезинфекция

Водка может служить натуральным моющим средством, предлагая альтернативу химическим продуктам. Высокое содержание спирта позволяет эффективно дезинфицировать и очищать различные поверхности. Просто нанесите водку на тряпку или губку и протрите столешницы, раковины и приборы. Спирт, содержащийся в водке, способствует уничтожению бактерий и вирусов, обеспечивая чистоту и отсутствие микробов в доме.

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Выведение пятен

Водку можно использовать для устранения стойких пятен из одежды и мебели. Нанесите небольшое количество водки прямо на пятно и оставьте на несколько минут. Затем промокните пятно чистой тканью или губкой. Спирт, содержащийся в водке, способствует расщеплению пятна, облегчая его удаление. Перед применением желательно протестировать водку на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что она не повредит ткань.

Устранение запаха

Водка может являться мощным средством для уничтожения неприятных запахов. Наполните бутылку с пульверизатором и разбрызгайте ее на ткани, ковры или даже в обувь, чтобы нейтрализовать неприятные запахи. Содержащийся в водке спирт помогает уничтожить бактерии, вызывающие неприятный запах, оставляя ваши вещи пахнуть свежестью. Для приятного аромата в водку можно добавить несколько капель эфирного масла.

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Средство от насекомых

Водка может использоваться для приготовления натурального средства от насекомых. Смешайте в пульверизаторе поровну водки и воды и добавьте несколько капель эфирного масла, например, цитронелл или лаванды. Хорошо взболтайте смесь и нанесите ее на кожу или одежду, чтобы отпугнуть комаров и других насекомых.

Кулинария и выпечка

Водка может быть секретным ингредиентом по кулинарному делу. Добавление капельки водки к соусам, супам или даже выпечке может усилить вкус блюда. Спирт, содержащийся в водке, помогает усиливать ароматы других ингредиентов. Важно проявлять осторожность и умеренность, поскольку избыточное количество водки может перебить вкус блюда.

Напомним, как отмыть пятна жира на кухонной поверхности, используя народное средство – смесь водки с уксусом.

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