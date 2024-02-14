Як використати втулки від туалетного паперу в побуті: Корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки стосовно використання рулонів туалетного паперу в побуті. Ці прості картонні тубуси мають дивовижні можливості для впорядкування шнурів і захисту електроніки.

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Захистіть електроніку

Замість того, щоб викидати обгортки від туалетного паперу, використовуйте їх для захисту електроніки. Можна накрити ними зарядний пристрій для смартфона або USB-кабелі. Це надасть додаткового захисту під час подорожей чи роботи.

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Впорядкуйте шнури

Рулони від туалетного паперу допоможуть навести лад зі шнурами та впорядкувати їх. Розріжте рулони на секції і згорніть шнури, вклавши їх у відповідні ділянки. Позначте кожну окрему секцію, щоб легше її ідентифікувати, і попрощайтеся зі сплутаними шнурами.

Горщики для розсади

Надайте садівництву нового змісту, використавши рулони від туалетного паперу як горщики для розсади, зроблені власними руками. Розріжте рулони на менші частини, складіть нижні краї, щоб створити основу, наповніть їх ґрунтом і висадіть насіння. Ці біорозкладні горщики можна безпосередньо висаджувати в ґрунт, коли розсада буде готова до пересадки.

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