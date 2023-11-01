Як позбутися цвілі в будинку: допоможе оцет та олія чайного дерева

UAportal розкаже про ефективні та натуральні засоби, які допоможуть боротися з пліснявою для підтримання чистоти у вашій оселі. Попрощайтеся зі цвіллю за допомогою простих народних рецептів, якими легко користуватися.

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Оцет та сода

Змішайте рівні частини оцту і води в пульверизаторі та розпиліть розчин на уражені ділянки. Через кілька хвилин нанесіть пасту з харчової соди та води за допомогою губки або щітки. Дайте їй висохнути, перш ніж зчистити і промити ділянку водою.

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Олія чайного дерева

Змішайте олію чайного дерева з водою в пульверизаторі та розпиліть розчин безпосередньо на запліснявілі поверхні. Залиште на кілька годин або на ніч, а потім відскребіть плісняву та залишки. Вживайте заходів обережності, забезпечивши належну вентиляцію та одягнувши рукавички.

Перекис водню

Наповніть пульверизатор 3% розчином перекису водню і розпиліть його на запліснявілі поверхні. Залиште на 10-15 хвилин перед тим, як розпочинати чищення щіткою або губкою. Ретельно промийте поверхню водою, щоб видалити залишки плісняви та перекису водню.

Екстракт насіння грейпфрута

Змішайте 20 крапель екстракту насіння грейпфрута з двома склянками води в пульверизаторі. Добре збовтайте і розпиліть розчин на запліснявілі ділянки. Через кілька хвилин потріть поверхню щіткою або губкою. Ретельно промийте водою, щоб забезпечити повне видалення плісняви та залишків засобу.

Нагадаємо, навколо вікон часто накопичується конденсат, що може призвести до появи плям плісняви. Важливо вчасно вжити необхідних запобіжних заходів, оскільки цвіль може спровокувати проблеми з диханням.

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