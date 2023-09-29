Як позбутися плісняви в холодильнику: знадобляться два інгредієнти

Пліснява в холодильнику може бути постійною проблемою, яка впливає на якість продуктів та, відповідно, ваше здоров’я. Uaportal зібрав 3 ефективні методи, які допоможуть впоратися з цією проблемою, а також підтримувати чистоту й порядок у холодильнику.

Оцет

Змішайте в пульверизаторі розчин, що складається з рівних частин води та оцту. Цим засобом обприскайте необхідні ділянки й не змивайте цього близько 5-7 хвилин. Потім запліснявілі місця потрібно відтерти губкою або щіткою. Поверхні слід ретельно промити чистою водою й повністю висушити перед вмиканням холодильника в мережу й наповненням його продуктами.

Перекис водню

Його можна розвести водою у співвідношенні 1:1 і налити в пляшку з розпилювачем. Розчин слід нанести на запліснявілі ділянки й залишити приблизно на 10 хвилин. Потім поверхні необхідно очистити за допомогою губки. Холодильник слід остаточно висушити перед тим, як знову увімкнути електроживлення й покласти продукти.

Профілактика

Регулярне очищення холодильника, особливо від пролитої рідини та залишків їжі, може допомогти звести до мінімуму ймовірність розвитку цвілі. Важливо, щоб він добре охолоджувався, не допускаючи його переповнення і забезпечуючи циркуляцію повітря. Окрім цього, перевірка температурних налаштувань на відповідність режиму холодильника перешкоджатиме росту цвілі.

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