Як позбутися сивини: ефективні способи

UAportal підготував лайфхаки, які охоплюють різні натуральні засоби для боротьби з сивиною. Серед них – використання кокосової олії, екстракту кореня Fo-Ti та харчових добавок.

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Лікування кокосовою олією

Щоб ефективно боротися з сивиною, варто розглянути можливість використання кокосової олії. Волосся та шкіру голови можна масажувати теплою кокосовою олією, приділяючи особливу увагу ділянкам з сивим волоссям.

Потрібно залишити олію щонайменше на годину, а потім змити її м'яким шампунем. Кокосова олія живить волосяні фолікули, стимулює його ріст і поступово затемнює сивину.

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Екстракт кореня Fo-Ti

Ще один метод боротьби з сивиною – використання екстракту кореня Fo-Ti. Змішати приблизно 2 столові ложки екстракту зі звичайним шампунем і помити голову, як зазвичай. Також варто залишити суміш на кілька хвилин перед ретельним змиванням.

Екстракт кореня Fo-Ti містить антиоксиданти, які запобігають появі сивини, відновлюють природний колір волосся та сприяють загальному здоров'ю волосся.

Харчові добавки

Включення харчових добавок у щоденний раціон також може допомогти у боротьбі з сивиною. Слід шукати добавки, що містять основні поживні речовини, такі як вітаміни B12, E і C, а також біотин і мідь.

Відомо, що ці поживні речовини підтримують вироблення меланіну, пігменту, який відповідає за колір волосся. Важливо проконсультуватися з лікарем або дієтологом, щоб визначити відповідне дозування для конкретних потреб.

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