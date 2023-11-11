Как избавиться от седины: эффективные способы

UAportal подготовил лайфхаки, охватывающие различные натуральные средства для борьбы с сединой. Среди них – использование кокосового масла, экстракта корня Fo-Ti и пищевых добавок.

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Лечение кокосовым маслом

Чтобы эффективно бороться с сединой, следует рассмотреть возможность использования кокосового масла. Волосы и кожу головы можно массировать теплым кокосовым маслом, уделяя особое внимание участкам с седыми волосами.

Нужно оставить масло как минимум на час, а затем смыть его мягким шампунем. Кокосовое масло питает волосяные фолликулы, стимулирует его рост и постепенно затемняет седину.

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Экстракт корня Fo-Ti

Еще один метод борьбы с сединой – использование экстракта корня Fo-Ti. Смешать примерно 2 столовых ложки экстракта с обычным шампунем и помыть голову, как обычно. Также следует оставить смесь на несколько минут перед тщательной смывкой.

Экстракт корня Fo-Ti содержит антиоксиданты, которые предотвращают появление седины, восстанавливают естественный цвет волос и способствуют общему здоровью волос.

Пищевые добавки

Включение пищевых добавок в ежедневный рацион также может помочь в борьбе с сединой. Следует искать добавки, содержащие основные питательные вещества, такие как витамины B12, E и C, а также биотин и медь.

Известно, что эти питательные вещества поддерживают выработку меланина, пигмента, отвечающего за цвет волос. Важно проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы определить соответствующую дозировку для конкретных нужд.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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