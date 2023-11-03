Як компактно зберігати речі дома: корисні лайфхаки

Дізнайтеся як максимізувати простір для зберігання речей і підтримувати порядок у домі. UAportal підготував лайфхаки для домогосподарок, які шукають ефективні рішення для зберігання речей.

Відео дня

Збільшення простору для зберігання

Щоб оптимізувати простір для зберігання речей, господині повинні використовувати вертикальні варіанти зберігання, такі як стелажі та підвісні органайзери. Вони створюють додаткове місце для зберігання речей, не займаючи при цьому дорогоцінну площу. Ще одна порада – розглянути можливість використання контейнерів або коробок для зберігання, які можна штабелювати, що максимально збільшує простір у шафах або комірчинах.

Читайте також: Скорочує термін служби: де категорично заборонено зберігати взуття

Групування та маркування

Для ефективної організації, обізнані господині повинні класифікувати та маркувати речі, які вони зберігають. Почніть з сортування схожих предметів разом, наприклад, згрупуйте кухонне приладдя або приладдя для ванної кімнати. Прозорі контейнери або відра ідеально підходять для зберігання цих категорійних речей. Маркування кожного контейнера з конкретним вмістом полегшує пошук потрібних речей.

Використання вільного простору

Використовуйте приховані місця під меблями, наприклад, використовуючи стояки ліжок або контейнери для зберігання під ліжком.

Додавання гачків на внутрішній стороні дверцят шаф допоможе максимально ефективно зберігати посуд або миючі засоби. Використовуйте настінні та дверні органайзери, щоб скористатися перевагами вертикального простору.

Нагадаємо, як зробити розкішний інтер‘єр з маленьким бюджетом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!