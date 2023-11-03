Как компактно хранить вещи вдома: полезные лайфхаки

Узнайте, как максимизировать пространство для хранения вещей и поддерживать порядок в доме. UAportal подготовил лайфхаки для домохозяек, ищущих эффективные решения для хранения вещей.

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Увеличение пространства для хранения

Чтобы оптимизировать пространство для хранения вещей, хозяйки должны использовать вертикальные варианты хранения, такие как стеллажи и подвесные органайзеры. Они создают дополнительное место для хранения вещей, не занимая при этом драгоценную площадь. Еще один совет – рассмотреть возможность использования контейнеров или коробок для хранения, которые можно штабелировать, что максимально увеличивает пространство в шкафах или чуланах.

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Группировка и маркировка

Для эффективной организации, осведомленные хозяйки должны классифицировать и маркировать хранимые ими вещи. Начните с сортировки схожих предметов вместе, например, сгруппируйте кухонные принадлежности или принадлежности для ванной комнаты. Прозрачные контейнеры или ведра идеально подходят для хранения этих категорий. Маркировка каждого контейнера с конкретным содержимым облегчает поиск нужных вещей.

Использование свободного пространства

Используйте скрытые места под мебелью, например, используя стойки кроватей или контейнеры для хранения под кроватью.

Добавление крючков на внутренней стороне дверцы шкафов поможет максимально эффективно хранить посуду или моющие средства. Используйте настенные и дверные органайзеры, чтобы воспользоваться преимуществами вертикального пространства.

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