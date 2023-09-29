Як легко та швидко очистити чайник від накипу: 3 дієві способи від господинь

На поверхні води чайника ви частенько знаходити залишки накипу, однак не знаєте, як його швидко й легко позбутися? Не хвилюйтеся, адже Uaportal підготував 3 ефективні способи, які допоможуть вам швидко впоратися з цією проблемою.

Розчин з оцту

Наповніть чайник наполовину засобом, що складається з рівних частин води та білого оцту. Залиште його приблизно на годину, щоб суміш розчепила весь накип. Згодом розчин необхідно закип'ятити й дати йому охолонути, після чого ретельно промити чайник чистою водою.

Лимонний сік

У чайник потрібно вичавити сік одного або двох лимонів і додати туди трохи води. Кип'ятіння цієї суміші протягом 15 хвилин дозволить лимонній кислоті розщепити накип.

Після того, як чайник закипить, рідину слід вилити, а посудину ретельно промити водою, щоб видалити рештки забруднення.

Харчова сода

Столову ложку харчової соди треба змішати з водою, щоб утворилася густа паста. Потім її слід нанести на ділянки, вкриті вапняним нальотом, і залишити приблизно на 30 хвилин.

Згодом чайник необхідно протерти щіткою або губкою, щоб все прочистити. Потім потрібно ретельно все промити, аби видалити залишки бруду.

Раніше, UaPortal поділився, як швидко та легко відмити сантехніку.

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