Как легко и быстро очистить чайник от накипи: 3 действенных способа от хозяек

На поверхности воды чайника вы частенько находите остатки накипи, однако не знаете, как его быстро и легко избавиться? Не беспокойтесь, ведь Uaportal подготовил 3 эффективных способа, которые помогут вам быстро справиться с этой проблемой.

Раствор из уксуса

Наполните наполовину чайник средством, состоящим из равных частей воды и белого уксуса. Оставьте его примерно на час, чтобы смесь расцепила всю накипь. Затем раствор необходимо вскипятить и дать ему остыть, после чего тщательно промыть чайник чистой водой.

Лимонный сок

В чайник нужно выжать сок одного или двух лимонов и добавить туда немного воды. Кипячение этой смеси в течение 15 минут позволит лимонной кислоте расщепить накипь.

После того как чайник закипит, жидкость следует вылить, а сосуд тщательно промыть водой, чтобы удалить остатки загрязнения.

Пищевая сода

Столовую ложку пищевой соды нужно смешать с водой, чтобы образовалась густая паста. Затем ее следует нанести на участки, покрытые известковым налетом, и оставить примерно на 30 минут.

Затем чайник необходимо протереть щеткой или губкой, чтобы все прочистить. Затем нужно тщательно все промыть, чтобы удалить остатки грязи.

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