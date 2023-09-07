Как быстро и легко отмыть сантехнику: народные способы

Химические средства для уборки могут быть не только дорогими, но и содержать опасные вещества. Но знали ли вы, что существует эффективный народный метод, который справляется с грязью и пятнами не хуже химических аналогов, при этом оставляя вашу уборку безопасной и бюджетной?

Издание Pixel рассказало, как быстро и просто отмыть сантехнику с помощью народных средств – зубной пасты и лимонной кислоты.

Читайте также: Пять дешевых и действенных способов прочистить канализацию: один из них лучше проводить ночью

Даже небольшой известковый налет можно эффективно удалить, используя зубную пасту. Однако, если проблема более серьезна, вы можете обратиться за помощью к лимонной кислоте.

Видео дня

Как очистить сантехнику с помощью зубной пасты и лимонной кислоты:

Подготовка:

Столовую ложку зубной пасты смешайте с половиной столовой ложки лимонной кислоты. Эту смесь нужно готовить сразу перед применением, поскольку она может оказаться менее эффективной со временем.

Секретный ингредиент:

Для раствора добавьте столовую ложку воды. После смешивания всех компонентов получите пену, которая будет являться важной частью процесса очистки.

Процесс чистки:

Во время процедуры используйте перчатки для безопасности. Нанесите пену на загрязненную поверхность и оставьте на 5 минут. Затем используйте щетку или губку для очищения.

Финиш:

Ополосните поверхность сантехники водой и удалите остатки пены. Для завершения уборки используйте сухую тряпку.

Применяя этот народный метод, вы можете не только сэкономить деньги на дорогих химических средствах, но и сделать вашу уборку более безопасной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как эффективно и безопасно очистить раковину, используя обычную соду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !