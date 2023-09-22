Як легко та швидко видалити плями іржі з одягу: працюючі лайфхаки

Плями іржі на одязі можуть бути поширеною і неприємною проблемою. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть у боротьбі з цими плямами. Дотримуючись цих порад і методів, можна заощадити час, гроші та зусилля, а також повернути одягу чистоту.

Лимонний сік і сіль

Необхідно вичавити свіжий лимонний сік на пляму іржі, просочивши ним уражену ділянку. Після цього поглинутий сік потрібно посипати сіллю і обережно потерти тканину, щоб суміш увійшла в пляму.

Залишити на 30 хвилин, щоб суміш проникла в іржу. Промити тканину холодною водою і перевірити, чи зникла пляма. При необхідності повторити процедуру.

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Оцет і харчова сода

Слід змочити пляму іржі оцтом, забезпечивши повне насичення. Далі необхідно посипати пляму, змочену оцтом, харчовою содою. Реакція між оцтом і содою допоможе розпушити іржу і підняти її.

Варто обережно потерти тканину, щоб суміш увійшла в пляму. Залишити на годину, а потім промити холодною водою. За потреби повторити весь процес.

Комерційні засоби для видалення іржі

Ці засоби призначені для боротьби зі стійкими плямами іржі, і їх можна знайти в більшості супермаркетів або будівельних магазинів. Для досягнення найкращих результатів слід дотримуватись інструкцій на упаковці.

Деякі з цих засобів можуть містити агресивні хімічні речовини, тож рекомендується поводитися з ними обережно.

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