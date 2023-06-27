Як легко позбутися плям на скатертині: корисні лайфхаки

Гарно накритий стіл привертає увагу, а скатертина є невіддільним елементом будь-якої святкової трапези. Однак стійкі плями можуть зіпсувати навіть найкрасивішу річ. UAportal підготував кілька корисних порад та рекомендацій, які допоможуть ефективно видалити плями та продовжити життя улюбленої скатертини.

Видалення застарілих жовтих плям

Не варто панікувати, адже можливо позбутися навіть жовтих плям. Ви можете впоратися з цими докучливими забрудненнями простим, але ефективним методом з використанням мила та оцту. Виконайте такі дії:

Натріть на терку трохи мила. Розчиніть це мило у воді, щоб вийшов мильний розчин. Змочіть забруднену ділянку скатертини в цій суміші. Після замочування, виперіть скатертину вручну або в машинці. Для білих скатертин можна додати відбілювач для покращення результату.

Для особливо стійких плям можна скористатися старим, перевіреним нашими бабусями способом:

Змішайте картопляний крохмаль із водою до утворення густої пюреподібної маси. Щедро нанесіть суміш на пляму. Залишіть розчин на кілька годин. Видаліть надлишки крохмалю зі скатертини. Зітріть пляму, що залишилася, бензином і використовуйте черствий хліб. Виперіть скатертину вашим звичайним способом.

Видалення плям з клейончастої скатертини

Клейончаста скатертина вимагає особливого догляду та уваги. Вона дуже вразлива до деяких хімічних речовин, тому важливо використовувати м’які методи очищення. Ось, як потрібно утримувати вашу скатертину в чистоті:

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Використовуйте м'який засіб для миття посуду та м'яку губку, щоб очистити поверхню. Регулярно періть скатертину, щоб зберегти її чистоту та зовнішній вигляд протягом тривалого часу.

Видалення плям із силіконових скатертин

Силіконові скатертини схильні до появи плям, але, при правильному підході, їх легко видалити. Уникайте використання абразивних речовин або грубих губок. Натомість виконайте такі дії:

Змочіть ватний диск або ватний тампон перекисом або спиртом. Акуратно протріть ватним диском забруднене місце. Використовуйте ганчірку, змочену звичайною водою, щоб витерти залишки.

Відбілювання скатертини з поліестеру

Щоб очистити скатертину з поліестеру, дотримуйтесь таких рекомендацій:

Приготуйте розчин теплої води з невеликою кількістю мила. Замочіть скатертину в мильному розчині приблизно на 20-40 хвилин. Не викручуючи скатертину, покладіть її в пральну машину і виберіть щадний цикл з температурою не вище за 40 градусів Цельсія. Щоб досягнути кращого результату, вибирайте рідкі мийні засоби, замість традиційних. Уникайте віджиму скатертини, щоб запобігти утворенню складок і зберегти її початковий вигляд.

Видалення плям з тефлонових скатертин

Тефлонові скатертини відомі своєю стійкістю до плям та вологи. Одначе все одно їх потрібно періодично чистити. Для цього слід виконати такі дії:

Просто протріть забруднене місце вологою ганчіркою. Виперіть скатертину в пральній машині, стежачи за тим, щоб температура води не перевищувала 40 градусів Цельсія.

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