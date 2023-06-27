Как легко избавляться от пятен на скатерти: полезные лайфхаки
Красиво накрытый стол привлекает внимание, а скатерть является неотделимым элементом любой праздничной трапезы. Однако стойкие пятна могут испортить даже красивейшую вещь. UAportal подготовил несколько полезных советов и рекомендаций, которые помогут эффективно удалить пятна и продлить жизнь любимой скатерти.
Удаление устаревших желтых пятен
Не стоит паниковать, ведь возможно избавиться даже от желтых пятен. Вы можете справиться с этими надоедливыми загрязнениями простым, но эффективным методом с использованием мыла и уксуса. Произведите такие действия:
- Натрите на терку немного мыла.
- Растворите это мыло в воде, чтобы вышел мильный раствор.
- Смочите загрязненный участок скатерти в этой смеси.
- После замачивания, постирайте скатерть вручную или в машинке. Для белых скатертей можно прибавить отбеливатель для улучшения результата.
Для особенно стойких пятен можно воспользоваться старым, проверенным нашими бабушками способом:
- Смешайте картофельный крахмал с водой к образованию густой пюреобразной массы.
- Щедро нанесите смесь на пятно.
- Оставьте раствор на несколько часов.
- Удалите излишки крахмала из скатерти.
- Сотрите пятно, которое осталось, бензином и используйте черствый хлеб.
- Постирайте скатерть вашим обычным способом.
Удаление пятен из клейончастой скатерти
Клейончаста скатерть требует особенного присмотра и внимания. Она очень уязвима к некоторым химическим веществам, потому важно использовать мягкие методы очистки. Вот, как нужно удерживать вашу скатерть в чистоте:
- Используйте мягкое средство для мойки посуды и мягкую губку, чтобы очистить поверхность.
- Регулярно стирайте скатерть, чтобы сохранить ее чистоту и внешний вид в течение длительного времени.
Удаление пятен из силиконовых скатертей
- Силиконовые скатерти склонны к появлению пятен, но, при правильном подходе, их легко удалить. Избегайте использования абразивных веществ или грубых губок. Зато произведите такие действия:
- Смочите ватный диск или ватный тампон перекисью или спиртом.
- Аккуратно протрите ватным диском загрязненное место. Используйте тряпку, смоченную обычной водой, чтобы вытереть остатки.
Отбеленные скатерти из полиэстера
Чтобы очистить скатерть из полиэстера, придерживайтесь таких рекомендаций:
- Приготовьте раствор теплой воды с небольшим количеством мыла.
- Замочите скатерть в мильном растворе приблизительно на 20-40 минуты.
- Не выкручивая скатерть, положите ее в стиральную машину и выберите щадящий цикл с температурой не выше 40 градусов Цельсия.
- Чтобы достичь лучшего результата, выбирайте жидкие мойные средства, вместо традиционных.
- Избегайте отжима скатертей, чтобы предотвратить образование складок и сохранить ее начальный вид.
Удаление пятен из тефлоновых скатертей
Тефлоновые скатерти известны своей стойкостью к пятнам и влаге. Однако все равно их нужно периодически чистить. Для этого следует произвести такие действия:
- Просто протрите загрязненное место влажной тряпкой.
- Постирайте скатерть в стиральной машине, следя за тем, чтобы температура воды не превышала 40 градусы.
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