Как легко избавляться от пятен на скатерти: полезные лайфхаки

Красиво накрытый стол привлекает внимание, а скатерть является неотделимым элементом любой праздничной трапезы. Однако стойкие пятна могут испортить даже красивейшую вещь. UAportal подготовил несколько полезных советов и рекомендаций, которые помогут эффективно удалить пятна и продлить жизнь любимой скатерти.

Удаление устаревших желтых пятен

Не стоит паниковать, ведь возможно избавиться даже от желтых пятен. Вы можете справиться с этими надоедливыми загрязнениями простым, но эффективным методом с использованием мыла и уксуса. Произведите такие действия:

Натрите на терку немного мыла. Растворите это мыло в воде, чтобы вышел мильный раствор. Смочите загрязненный участок скатерти в этой смеси. После замачивания, постирайте скатерть вручную или в машинке. Для белых скатертей можно прибавить отбеливатель для улучшения результата.

Для особенно стойких пятен можно воспользоваться старым, проверенным нашими бабушками способом:

Смешайте картофельный крахмал с водой к образованию густой пюреобразной массы. Щедро нанесите смесь на пятно. Оставьте раствор на несколько часов. Удалите излишки крахмала из скатерти. Сотрите пятно, которое осталось, бензином и используйте черствый хлеб. Постирайте скатерть вашим обычным способом.

Удаление пятен из клейончастой скатерти

Клейончаста скатерть требует особенного присмотра и внимания. Она очень уязвима к некоторым химическим веществам, потому важно использовать мягкие методы очистки. Вот, как нужно удерживать вашу скатерть в чистоте:

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Используйте мягкое средство для мойки посуды и мягкую губку, чтобы очистить поверхность. Регулярно стирайте скатерть, чтобы сохранить ее чистоту и внешний вид в течение длительного времени.

Удаление пятен из силиконовых скатертей

Силиконовые скатерти склонны к появлению пятен, но, при правильном подходе, их легко удалить. Избегайте использования абразивных веществ или грубых губок. Зато произведите такие действия: Смочите ватный диск или ватный тампон перекисью или спиртом. Аккуратно протрите ватным диском загрязненное место. Используйте тряпку, смоченную обычной водой, чтобы вытереть остатки.

Отбеленные скатерти из полиэстера

Чтобы очистить скатерть из полиэстера, придерживайтесь таких рекомендаций:

Приготовьте раствор теплой воды с небольшим количеством мыла. Замочите скатерть в мильном растворе приблизительно на 20-40 минуты. Не выкручивая скатерть, положите ее в стиральную машину и выберите щадящий цикл с температурой не выше 40 градусов Цельсия. Чтобы достичь лучшего результата, выбирайте жидкие мойные средства, вместо традиционных. Избегайте отжима скатертей, чтобы предотвратить образование складок и сохранить ее начальный вид.

Удаление пятен из тефлоновых скатертей

Тефлоновые скатерти известны своей стойкостью к пятнам и влаге. Однако все равно их нужно периодически чистить. Для этого следует произвести такие действия:

Просто протрите загрязненное место влажной тряпкой. Постирайте скатерть в стиральной машине, следя за тем, чтобы температура воды не превышала 40 градусы.

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