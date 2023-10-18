Як легко прибрати накип у чайнику: ефективні методи

Розповсюджена проблема господарок – накип, який важко прибрати з чайника. UAportal розповів, як саме усунути накип і які засоби для цього варто використовувати.

Суміш оцту та води

Для видалення накипу в чайнику можна використовувати суміш оцту і води. Наповніть чайник рівномірно оцтом і водою, залиште його приблизно на годину. Потім нагрійте суміш до кипіння і вимкніть чайник. Дайте настоятися розчину ще годину, потім спорожніть чайник і ретельно промийте його.

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Сік лимону

Наріжте лимон товстими скибочками і покладіть їх у чайник. Наповніть його водою так, щоб скибочки лимона були занурені у воду. Доведіть воду до кипіння і залиште варитись на повільному вогні приблизно 15 хвилин. Потім вимкніть чайник і дайте йому охолонути. Вилийте з нього воду і обережно вичистіть рештки накипу.

Харчова сода

Ви також можете спробувати використати харчову соду. Змішайте столову ложку соди з водою до утворення пасти. Нанесіть пасту на накип у чайнику і залиште на кілька годин. Потім зітріть накип губкою і ретельно промийте чайник.

Нагадаємо, якщо регулярно не чистити чайник, нальоту стане так багато, що прилад згорить. Ми розбиралися, як боротись з даною проблемою.

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