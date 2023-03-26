Як змінювався жанр бойовик упродовж історії кіно

З моменту появи в 1895 році в епоху німого кіно і до сьогодні бойовики пережили значні трансформації. Вони стали поєднанням захоплюючих сюжетів, великих персонажів і моментів, що запам'ятовуються, що приваблюють глядачів по всьому світу.

Поява кіно наприкінці 19 століття ознаменувало нову епоху розваг. UAportal розповість, як відбувалася еволюція цього жанру.

Епоха німого кіно (1895-1927)

У цей період кінематографісти експериментували з різними техніками, такими як монтаж і ракурс камери, щоб створити напружені сцени. Це призвело до появи таких знакових фігур, як Бастер Кітон, відомий своїми сміливими трюками і комедійними моментами.

Відео дня

Золоте століття Голлівуду (1930-1950-і роки)

Етап ознаменувався зростанням вартості продукції завдяки технологічному прогресу, який дозволив створювати складніші декорації та спецефекти. У цей період також з'явився приплив класичних вестернів з Джоном Уейном у головній ролі, а також захоплюючих пригод з Ерролом Флінном або Дугласом Фербенксом-молодшим – культовими представниками своїх жанрів.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Новий Голлівуд (1960-1970-і роки)

Це призвело до переходу до похмуріших тем, зберігши при цьому елементи попередніх епох, такі як автомобільні погоні або перестрілки між хорошими і поганими хлопцями. Такі фільми, як "Безпечний їздець", показували антигероїв, а "Брудний Гаррі" – самосуд над злочинцями, які уникли покарання завдяки лазівкам у законодавстві. Обидва фільми були дуже впливовими на той час, але залишаються актуальними і сьогодні завдяки своїм вічним посланням про мораль та тактику правоохоронних органів.

Епоха блокбастерів (1980-1990-і рр.)

Період призвів до появи великобюджетних фільмів, які розширили кордони в галузі спецефектів та трюкової роботи. Фільми, як "Міцний горішок", зробили революцію у зйомках бойовиків, впровадивши інноваційні техніки, такі як дротяна система або уповільнена зйомка, які сьогодні є звичайним явищем у сучасному кіно. У цей час з'явилися такі культові постаті, як Арнольд Шварценеггер. Яскраві особистості допомогли вивести ці фільми за рамки простого попкорну та перетворити їх на культурні феномени, якими щороку насолоджуються мільйони людей у всьому світі.

Цифрове століття (2000-ті – теперішній час)

Етап став свідком подальшого розвитку технологій, що дозволило кінематографістам здобути більшу свободу при створенні візуально приголомшливих декорацій без шкоди для розвитку сюжету чи дуги персонажів. Франшизи, як Marvel Cinematic Universe, стали відомі широкому загалу багато в чому завдяки їх здатності поєднувати вражаючі візуальні ефекти із захоплюючими історіями, наповненими легко впізнаваними героями, за яких глядачі можуть вболівати у боротьбі з непереборними труднощами.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !