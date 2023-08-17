Як обманюють супермаркети: хитрощі, які змушують витрачати більше грошей

Нікому не секрет, що в магазинах використовують різні хитрощі, щоб приваблювати покупців і збільшувати прибутки. Спеціалісти у сфері реклами хвацько вміють скеровувати споживачів у необхідні напрямки. UaPortal поділився декількома такими трюками, а також надав поради, як не потрапити на гачок маніпуляцій.

Ціни

Одна з поширених тактик – виставляти вищу початкову вартість поруч із нижчою ціною розпродажу. Це може ввести покупців в оману, змусивши їх думати, що вони отримують значну знижку.

Ще однією поширеною хитрістю є використання маленького розміру шрифту або нечітких вивісок, аби приховати реальну ціну за одиницю товару, що ускладнює покупцям точне порівняння цін. Тому важливо цікавитися вартістю речей різних брендів.

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Розміщення товарів

Спеціалісти розміщують товари так, щоб заохотити споживачів до імпульсивних покупок та збільшити продажі. Продукти першої необхідності, такі як молоко та яйця, зазвичай розташовані в самому кінці магазину, що змушує покупців йти рядами, заповненими привабливими харчами.

Полиці на рівні очей зарезервовані для популярних і дорогих пропозицій, а дешевші альтернативи часто розміщують нижче або вище від цієї межі. Саме тому потрібно скласти список речей, які ви хочете придбати, та дотримуватися його, уникаючи непотрібних поворотів через привабливі варіанти.

Яскраве упакування

Яскраві кольори, привабливий дизайн і спокусливі слогани – це все привертає увагу покупця та викликати бажання зробити покупку.

Окрім цього, виробники часто використовують більші розміри упакування, щоб створити ілюзію кращої якості, навіть якщо ціна за одиницю товару вища. Щоб не піддатися на ці хитрощі, важливо уважно читати етикетки, порівнювати вартість за одиницю товару й думати, чи дійсно більший розмір упакування є необхідним.

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