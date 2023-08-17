Как обманывают супермаркеты: уловки, которые заставляют тратить больше денег

Никому не секрет, что в магазинах используют разные уловки, чтобы привлекать покупателей и увеличивать доходы. Специалисты в сфере рекламы лихо умеют направлять потребителей в необходимые направления. UaPortal поделился несколькими такими трюками, а также дал советы, как не попасть на крючок манипуляций.

Цены

Одна из распространенных тактик – выставлять более высокую начальную стоимость наряду с более низкой ценой распродажи. Это может ввести покупателей в заблуждение, заставив их полагать, что они получают значительную скидку.

Еще одной распространенной хитростью является использование маленького размера шрифта или нечетких вывесок, чтобы скрыть реальную цену за единицу товара, что усложняет покупателям точное сравнение цен. Поэтому важно интересоваться стоимостью вещей разных брендов.

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Размещение товаров

Специалисты размещают товары так, чтобы привлечь потребителей к импульсивным покупкам и увеличить продажи. Продукты первой необходимости, такие как молоко и яйца, обычно расположены в самом конце магазина, что заставляет покупателей идти рядами, заполненными привлекательными продуктами.

Полки на уровне глаз зарезервированы для популярных и дорогих предложений, а более дешевые альтернативы часто размещают ниже или выше этого предела. Именно поэтому нужно составить список вещей, которые вы хотите приобрести и придерживаться его, избегая ненужных поворотов через привлекательные варианты.

Яркая упаковка

Яркие цвета, привлекательный дизайн и соблазнительные слоганы – это все привлекает покупателя и вызывать желание сделать покупку.

Кроме этого, производители часто используют большие размеры упаковки, чтобы создать иллюзию лучшего качества, даже если цена единицы товара выше. Чтобы не поддаться на эти уловки, важно внимательно читать этикетки, сравнивать стоимость за единицу товара и думать, действительно ли больший размер упаковки необходим.

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