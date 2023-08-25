Як спілкуватися з колегами, які вам не подобаються: ефективні поради, які покращать ваші стосунки на роботі

На жаль, не зі всіма людьми виходить побудувати приємні й міцні стосунки. Якщо на вашій роботі є люди, з яким у вас неприязнь, то це негативно впливає як на виконання завдань, так на загальну атмосферу в колективі. UAportal підготував поради, які допоможуть покращити свої робочі стосунки та створити комфортніше середовище.

Компроміс

Якщо у вас напружені стосунки з колегами, намагайтеся знайти компроміс та зосередитися на спільних цілях. Визначте сфери взаємних інтересів і використовуйте їх як основу для співпраці. Відтак ви встановите міцніші робочі стосунки, попри особисту неприязнь.

Емпатія

Важливо зрозуміти точку зору співрозмовника й спробувати збагнути його мотиви. Пам’ятайте, що всі люди мають різний досвід і погляди, які можуть впливати на певні рішення.

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Відкрите спілкування

Відкрите та шанобливе спілкування – це фундамент будь-яких стосунків. Важливо щиро висловлювати занепокоєння щодо деяких проблем або обставин, зберігаючи при цьому шанобливий тон. Уникайте особистих нападів й зосередьтеся на виконанні завдань.

Раніше, UaPortal поділився, як менше стресувати.

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