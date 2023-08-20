Як менше стресувати: техніки, що допоможуть заспокоїтись

Сучасне життя часто супроводжується різноманітними викликами та стресовими ситуаціями, які можуть вплинути на наше фізичне та психічне здоров'я. І хоча стрес може допомогти адаптуватися до екстрених обставин, він також може виснажити та заважати нам розсудливо діяти.

У рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", ініційованої Оленою Зеленською, розроблено ефективні рекомендації, які допоможуть швидко опанувати стрес та заспокоїтися. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

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Вправи, які допоможуть впоратися зі стресом:

"Струси із себе стрес": ця вправа сприяє відчуттю полегшення та вивільненню негативної енергії. Вона включає в себе трясіння рук та ніг. Під час вправи варто уявляти, що скидається весь накопичений негатив. "Техніка релаксації: повільне дихання": ця методика допомагає відновити рівновагу та заспокоїтися. Для цього потрібно глибоко та повільно вдихніть через ніс, рахуючи до трьох. Далі впустіть повітря до низу легень та повільно видихніть через рот, рахуючи до шести. Вправу потрібно повторити мінімум 4 рази. "Камінчик": Ця вправа дозволяє свідомо розслабити м'язи та відчути хвилю релаксації по всьому тілу. Вона має на меті зняти фізичну та емоційну напругу. Стисніть кулаки, протримайте так їх 7-10 секунд та розслабте. Те саме повторіть з усім тілом.

Нагадаємо, ми розповіли, як приготувати релаксаційну ванну з додаванням різних інгредієнтів, яка допоможе заспокоїти нервову систему.

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