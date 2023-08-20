Как меньше стрессировать: техники, которые помогут успокоиться

Современная жизнь часто сопровождается разнообразными вызовами и стрессовыми ситуациями, которые могут повлиять на наше физическое и психическое здоровье. И хотя стресс может помочь адаптироваться к экстренным обстоятельствам, он также может истощить и мешать нам благоразумно действовать.

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Еленой Зеленской, разработаны эффективные рекомендации, которые помогут быстро овладеть стрессом и успокоиться. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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Упражнения, которые помогут справиться со стрессом:

"Сотрясения стресс": это упражнение способствует ощущению облегчения и высвобождению отрицательной энергии. Она включает в себя тряску рук и ног. Во время упражнения следует представлять, что сбрасывается весь накопленный негатив. "Техника релаксации: медленное дыхание": эта методика помогает восстановить равновесие и успокоиться. Для этого нужно глубоко и медленно вдохните через нос, считая до трех. Далее впустите воздух вниз легких и медленно выдохните через рот, считая до шести. Упражнение нужно повторить минимум 4 раза. "Камешок": Это упражнение позволяет сознательно расслабить мышцы и почувствовать волну релаксации по всему телу. Цель - снять физическое и эмоциональное напряжение. Сожмите кулаки, продержите так их 7-10 секунд и расслабьте. То же повторите со всем телом.

Напомним, мы рассказали, как приготовить релаксационную ванночку с добавлением различных ингредиентов, которая поможет успокоить нервную систему.

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