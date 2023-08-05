Заспокоїть нервову систему та допоможе розслабитись : шість варіантів ванн для зняття стресу

Якщо ви переживаєте постійний стрес і ваші звичні методи релаксації не діють, спробуйте приготувати релаксаційну ванну з додаванням різних інгредієнтів за порадою сайту novyny.live.

Наприклад, додавання двох чашок англійської солі допоможе розслабити м'язи та зняти стрес.

Крім того, ви можете додати ефірну олію лаванди для підсилення заспокійливого ефекту. Інша варіант - використання вівсяної муки, яку потрібно розмолотт і додати до води для ванни, що допоможе заспокоїти сверблячу суху шкіру та забезпечить розслаблення.

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Для зволоження та пом'якшення шкіри, можна використовувати молоко або мед. Ефірні олії також можуть бути корисним додатком до ванни - лавандова олія заспокоює і допомагає заснути, а м'ята може зняти біль у м'язах і підняти настрій.

Гірчиця може полегшити біль і напругу в м'язах, покращити кровообіг і підняти тонус. Просто додайте 2-3 столові ложки гірчиці у ванну. Ще один варіант - додати овес, який зволожує і зберігає шкіру м'якою та гладенькою, а також має протизапальну дію.

Використання цих інгредієнтів допоможе зробити ваш релаксаційний час у ванні ще більш корисним і приємним.

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