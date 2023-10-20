Як очистити столове срібло: найпростіші способи

Дізнайтеся про ефективні домашні методи та поради щодо догляду за столовим сріблом. UAportal підготував прості прийоми, за допомогою яких можна зберегти вироби зі срібла чистими і блискучими.

Замочіть вироби

Наповніть раковину або таз теплою водою і додайте кілька крапель м'якого мила для посуду. Помістіть столове срібло в мильну воду і залиште на кілька хвилин.

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Потім м'якою ганчіркою або губкою обережно вичистіть залишки їжі та плями. Ретельно промийте столове срібло чистою водою і витріть його насухо тканиною.

Скористайтесь харчовою содою

Для сильно потьмянілого срібного посуду спробуйте саморобну поліроль для срібла. Змішайте в рівних пропорціях харчову соду і воду, щоб утворилася паста. Нанесіть пасту на потемнілі ділянки столового срібла і залиште на кілька хвилин.

Акуратно втирайте пасту в столове срібло м'якою тканиною. Промийте вироби чистою водою і ретельно витріть їх насухо.

Спробуйте білий оцет

Просто наповніть миску білим оцтом і покладіть туди потьмяніле срібло. Залиште столове срібло в оцті на кілька годин або на ніч. Після замочування промийте вироби чистою водою і витріть їх м'якою тканиною.

Приділіть увагу ручкам

Будьте особливо обережні зі столовими приборами з дерев'яними або пластиковими ручками. Не замочуйте їх у воді та не використовуйте агресивні хімічні засоби. Замість цього просто протріть ручки вологою ганчіркою з м'яким милом для посуду. Одразу ж висушіть їх, щоб запобігти пошкодженню. Металеві частини столового срібла відполіруйте, як завжди, використовуючи попередні методи.

Чистіть срібло регулярно

Щоб зберегти столове срібло в найкращому вигляді, регулярно чистіть його і дбайливо доглядайте за ним. Уникайте використання абразивних скребків або агресивних хімічних засобів, оскільки вони можуть пошкодити столове срібло.

Найкраще мити срібло вручну, а не в посудомийній машині, оскільки посудомийна машина може призвести до потемніння або подряпин. Зберігайте столове срібло в тканині, стійкій до впливу світла, або в коробці для зберігання срібла з внутрішньою обшивкою, щоб запобігти його окисленню.

Нагадаємо, ми розповіли, як очистити срібні вироби до блиску, не пошкодивши їхню поверхню.

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