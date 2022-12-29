Як відновити блиск срібних прикрас за 15 хвилин в домашніх умовах
З часом срібні прикраси темнішають і хочеться повернути їм гарний вигляд.
Освіжити вигляд срібної прикраси можна у майстра чи за допомогою спеціальних рідин фабричного виробництва. Та припинити процес потемнішання срібла можна і за допомогою підручних засобів та в домашніх умовах
Чому срібло чорніє?
Складовою частиною сплаву срібла, який використовується у ювелірній справі, є двоокис сірки, який і окислюється під впливом повітря, що змушує ваші прикраси темнішати.
Чим можна почистити срібло в домашніх умовах:
- Сіль ефективно бореться з потемнінням срібла. Налийте гарячу воду і додайте звичайної кухонної солі, розмішайте її та покладіть до соляного розчину прикрасу на декілька годин. Потім промийте срібло під проточною водою та протріть м’якою серветкою.
- Розчин соди та оцту. На літр гарячої води треба взяти по чайній ложці кожного соди та оцту і ретельно все розмішати. Тримати у такому розчині срібло треба 15 хвилин, після чого – промити під проточною водою. Цей розчин можна наносити й на окремі елементи прикраси, якщо необхідно почистити її частково.
- Пральний порошок. На миску гарячої води візьміть склянку мийного засобу та протримайте у мильній воді срібні вироби 5 хвилин.
- Зубна паста повертає сріблу блиск. Її треба нанести тонким шаром на потемнілу частину і залишити на кілька хвилин. Терти метал не треба, щоб не пошкодити. Достатньо буде витримати засіб і акуратно його змити.
- Coca-Cola теж впорається з потемнінням срібла. Срібну річ потрібно занурити у склянку з напоєм і витримати так щонайменше 12 годин.
Раніше ми писали про те, як позбутись цвілі в будинку без хімікатів. У цьому допоможе лайфхак з оцтом.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!