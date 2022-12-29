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Як відновити блиск срібних прикрас за 15 хвилин в домашніх умовах

Ігор Романько

Як почистити срібло від потемніння в домашніх умовах

З часом срібні прикраси темнішають і хочеться повернути їм гарний вигляд.

Освіжити вигляд срібної прикраси можна у майстра чи за допомогою спеціальних рідин фабричного виробництва. Та припинити процес потемнішання срібла можна і за допомогою підручних засобів та в домашніх умовах

Чому срібло чорніє?

Складовою частиною сплаву срібла, який використовується у ювелірній справі, є двоокис сірки, який і окислюється під впливом повітря, що змушує ваші прикраси темнішати.

Чим можна почистити срібло в домашніх умовах:

  • Сіль ефективно бореться з потемнінням срібла. Налийте гарячу воду і додайте звичайної кухонної солі, розмішайте її та покладіть до соляного розчину прикрасу на декілька годин. Потім промийте срібло під проточною водою та протріть м’якою серветкою.
  • Розчин соди та оцту. На літр гарячої води треба взяти по чайній ложці кожного соди та оцту і ретельно все розмішати. Тримати у такому розчині срібло треба 15 хвилин, після чого – промити під проточною водою. Цей розчин можна наносити й на окремі елементи прикраси, якщо необхідно почистити її частково.
  • Пральний порошок. На миску гарячої води візьміть склянку мийного засобу та протримайте у мильній воді срібні вироби 5 хвилин.
  • Зубна паста повертає сріблу блиск. Її треба нанести тонким шаром на потемнілу частину і залишити на кілька хвилин. Терти метал не треба, щоб не пошкодити. Достатньо буде витримати засіб і акуратно його змити.
  • Coca-Cola теж впорається з потемнінням срібла. Срібну річ потрібно занурити у склянку з напоєм і витримати так щонайменше 12 годин.

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