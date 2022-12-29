Як відновити блиск срібних прикрас за 15 хвилин в домашніх умовах

З часом срібні прикраси темнішають і хочеться повернути їм гарний вигляд.

Освіжити вигляд срібної прикраси можна у майстра чи за допомогою спеціальних рідин фабричного виробництва. Та припинити процес потемнішання срібла можна і за допомогою підручних засобів та в домашніх умовах

Чому срібло чорніє?

Складовою частиною сплаву срібла, який використовується у ювелірній справі, є двоокис сірки, який і окислюється під впливом повітря, що змушує ваші прикраси темнішати.

Чим можна почистити срібло в домашніх умовах:

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Сіль ефективно бореться з потемнінням срібла. Налийте гарячу воду і додайте звичайної кухонної солі, розмішайте її та покладіть до соляного розчину прикрасу на декілька годин. Потім промийте срібло під проточною водою та протріть м’якою серветкою.

ефективно бореться з потемнінням срібла. Налийте гарячу воду і додайте звичайної кухонної солі, розмішайте її та покладіть до соляного розчину прикрасу на декілька годин. Потім промийте срібло під проточною водою та протріть м’якою серветкою. Розчин соди та оцту. На літр гарячої води треба взяти по чайній ложці кожного соди та оцту і ретельно все розмішати. Тримати у такому розчині срібло треба 15 хвилин, після чого – промити під проточною водою. Цей розчин можна наносити й на окремі елементи прикраси, якщо необхідно почистити її частково.

Пральний порошок. На миску гарячої води візьміть склянку мийного засобу та протримайте у мильній воді срібні вироби 5 хвилин.

На миску гарячої води візьміть склянку мийного засобу та протримайте у мильній воді срібні вироби 5 хвилин. Зубна паста повертає сріблу блиск. Її треба нанести тонким шаром на потемнілу частину і залишити на кілька хвилин. Терти метал не треба, щоб не пошкодити. Достатньо буде витримати засіб і акуратно його змити.

повертає сріблу блиск. Її треба нанести тонким шаром на потемнілу частину і залишити на кілька хвилин. Терти метал не треба, щоб не пошкодити. Достатньо буде витримати засіб і акуратно його змити. Coca-Cola теж впорається з потемнінням срібла. Срібну річ потрібно занурити у склянку з напоєм і витримати так щонайменше 12 годин.

Раніше ми писали про те, як позбутись цвілі в будинку без хімікатів. У цьому допоможе лайфхак з оцтом.

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