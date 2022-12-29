Как восстановить блеск серебряных украшений за 15 минут в домашних условиях

Серебряные украшения очень популярны благодаря своей гипоаллергенности и эффектному виду. Но у них есть одна неприятная особенность – металл может время от времени темнеть.

К счастью, с этим можно бороться. Как пишет издание Kobieta, прекратить процесс потемнения серебра можно с помощью подручных средств, которые найдутся в каждом доме.

Почему серебро чернеет?

Составной частью сплава серебра, используемого в ювелирном деле, является двуокись серы. Именно это соединение окисляется под воздействием воздуха и заставляет ваши любимые серьги или кольцо темнеть. Освежить вид украшения можно у мастера или с помощью специальных жидкостей фабричного производства. Но можно обойтись и домашними средствами.

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Чем можно почистить серебро в домашних условиях?

Соль эффективно борется с потемнением серебра. Налейте горячую воду и добавьте обыкновенной поваренной соли, размешайте ее и положите в соляный раствор украшение на несколько часов. Затем промойте серебро под проточной водой и протрите мягкой салфеткой.

эффективно борется с потемнением серебра. Налейте горячую воду и добавьте обыкновенной поваренной соли, размешайте ее и положите в соляный раствор украшение на несколько часов. Затем промойте серебро под проточной водой и протрите мягкой салфеткой. Раствор соды и уксуса. На литр горячей воды нужно взять по чайной ложке каждой соды и уксуса и тщательно размешать. Держать в таком растворе серебро нужно 15 минут, после чего промыть под проточной водой. Этот раствор можно наносить и на отдельные элементы украшения, если необходимо очистить его частично.

Стиральный порошок. На миску горячей воды возьмите стакан моющего средства и продержите в мыльной воде серебряные изделия 5 минут.

На миску горячей воды возьмите стакан моющего средства и продержите в мыльной воде серебряные изделия 5 минут. Зубная паста возвращает серебряный блеск. Ее нужно нанести тонким слоем на потемневшую часть и оставить на несколько минут. Тереть металл не нужно, чтобы не повредить. Достаточно будет выдержать средство и аккуратно его смыть.

возвращает серебряный блеск. Ее нужно нанести тонким слоем на потемневшую часть и оставить на несколько минут. Тереть металл не нужно, чтобы не повредить. Достаточно будет выдержать средство и аккуратно его смыть. Coca-Cola тоже справится с потемнением серебра. Серебряную вещь нужно погрузить в стакан с напитком и выдержать так минимум 12 часов.

Раньше мы писали о том, как избавиться от плесени в доме без химикатов. В этом поможет лайфхак с уксусом.

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