Як очистити унітаз від засмічень: 6 ефективних способів

Усунення засмічення в туалеті може бути проблемою, з якою стикаються багато власників будинків. Часто ця проблема виникає через неправильні звички змивання, наприклад, викидання харчових відходів або котячого туалету в унітаз, а не у відро для сміття. Однак є кілька практичних методів, які можна застосувати вдома, щоб прочистити унітаз без допомоги сантехніка. UAportal розповість про них.

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1. Використовуйте спеціалізовані порошки: у випадках, коли засмічення спричинене насамперед папером, певні засоби можуть швидко усунути проблему. Спеціальні порошки можна придбати в будь-якому магазині побутової хімії.

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2. Вантуз, зроблений своїми руками: ви можете виготовити саморобний вантуз зі звичайних побутових предметів. Візьміть палицю, щітку, в'язальну спицю або навіть виделку. Щільно вставте обраний предмет у місце з'єднання випускного отвору унітаза, забезпечивши щільне прилягання. Використовуйте обертальні рухи, щоб пришвидшити процес і дозволити тиску води ефективно виштовхнути засмічення.

3. Трос замість вантуза: якщо у вас є сантехнічний трос, але немає звичайного вантуза, не бійтеся, адже цей ефективний інструмент може впоратися з будь-яким застряглим засміченням. Міцно тримаючи один кінець троса в руках, вставте інший кінець в унітаз, постійно проштовхуючи і прориваючи засмічення. Гнучкість троса сприяє швидкому видаленню сміття, яке може бути причиною засмічення.

4. Використання дроту з гачком: Зробіть простий гачкоподібний кінець на одній стороні дроту, тримаючи іншу сторону. Вставте кінець з гачком в унітаз, обережно просунувши його крізь засмічення, і витягніть засмічення.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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