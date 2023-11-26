Как очистить унитаз от засоров: 6 эффективных способов

Устранение засора в туалете может быть проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы домов. Часто эта проблема возникает из-за неправильных привычек смывания, например, выбрасывания пищевых отходов или кошачьего туалета в унитаз, а не в мусорное ведро. Однако есть несколько практических методов, которые можно применить на дому, чтобы прочистить унитаз без помощи сантехника. UAportal расскажет о них.

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1. Используйте специализированные порошки: в случаях, когда засор вызван прежде всего бумагой, определенные средства могут быстро устранить проблему. Специальные порошки можно купить в любом магазине бытовой химии.

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2. Вантуз, сделанный своими руками: вы можете изготовить самодельный вантуз из обычных бытовых предметов. Возьмите палку, щетку, вязальную спицу или даже вилку. Плотно вставьте выбранный предмет в место соединения выпускного отверстия унитаза, обеспечив плотное прилегание. Используйте вращательные движения, чтобы ускорить процесс и позволить давлению воды эффективно вытолкнуть засор.

3. Трос вместо вантуза: если у вас есть сантехнический трос, но нет обычного вантуза, не бойтесь, ведь этот эффективный инструмент может справиться с любым застрявшим засорением. Крепко держа один конец троса в руках, вставьте другой конец в унитаз, постоянно проталкивая и прорывая засор. Гибкость троса способствует быстрому удалению мусора, который может быть причиной засорения.

4. Использование провода с крючком: Сделайте простой крючкообразный конец на одной стороне провода, держа другую сторону. Вставьте конец с крючком в унитаз, осторожно продвинув его через засор, и вытяните засор.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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