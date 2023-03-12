Как самостоятельно прочистить засорившуюся раковину: простые советы

Когда дело доходит до сантехнических проблем, большинство людей скорее вызовут сантехника, чем попытаются справиться с проблемой самостоятельно. Но при наличии некоторых советов и рекомендаций прочистить засорившуюся раковину на самом деле довольно просто!

UAportal подготовил три совета, которые помогут самостоятельно прочистить засорившуюся раковину. Вот пошаговое руководство о том, как это можно сделать.

Совет 1

Используйте пищевую соду и уксус. Смешайте полчашки пищевой соды с полчашки уксуса в сливе и оставьте на 20 минут, после чего промойте горячей водой. Это поможет растворить любые скопления в трубах.

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Совет 2

Используйте кипяток. Вскипятите около двух литров воды и медленно вылейте ее в канализацию, чтобы она успела пройти по трубам. Это поможет разрушить любые засоры, вызванные жиром или мыльным налетом.

Совет 3

Используйте шнек или сантехническую змею. Шнек или сантехническая змея – это инструмент, используемый профессионалами для устранения засоров в стоках и трубах. Если у вас нет под рукой такого инструмента, вместо него можно использовать старую проволочную вешалку!

Просто согните конец проволоки в форме крючка и опустите его в слив, пока не почувствуете сопротивление. Это поможет выбить мусор, который может быть причиной засора.

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