Як визначити якості курячого м'яса: прості методи

UAportal підготував список порад, які допоможуть визначити, чи є куряче м'ясо, що купується, свіжим і якісним. Це складно зробити недосвідченим покупцям.

Зверніть увагу на колір

Перший крок у визначенні якості курячого м'яса – подивитися на колір. Свіже куряче м'ясо має бути рожевого кольору, і воно має бути рівномірним по всій поверхні.

Якщо куряче м'ясо має сіруватий або жовтуватий відтінок, швидше за все, воно не свіже. Крім того, якщо ви помітили на м'ясі зміни кольору або плями, це може бути ознакою розмноження бактерій, і від такого м'яса слід утриматися.

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Перевірте текстуру

Текстура курячого м'яса також може дати вам уявлення про його якість. Свіже куряче м'ясо має бути твердим на дотик і не повинно бути слизовим або липким. Якщо м'ясо м'яке та кашеподібне, це може бути ознакою псування.

Понюхайте м'ясо

Ще один спосіб визначити якість курячого м'яса – понюхати його. Свіже куряче м'ясо повинно мати м'який, трохи солодкуватий запах. Якщо воно має кислий чи різкий запах, це може бути ознакою зіпсованого м'яса.

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