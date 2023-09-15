Як почистити клавіатуру від рідини: 3 корисні способи

Іноді, через випадковий рух рукою, на вашу клавіатуру може пролитися рідина. UAportal підготував корисні поради, які допоможуть вам швидко й ретельно очистити пристрій, запобігаючи його пошкодженню.

Протріть клавіатуру тканиною або ватними паличками

Спочатку потрібно відключити клавіатуру від мережі та перевернути її на інший бік, щоб стекла зайва рідина. Використовуйте м'яку тканину або ватні палички, аби обережно витерти всі помітні плями. Щоб позбутися стійких плям, змочіть тканину або паличку невеликою кількістю ізопропілового спирту й обережно протріть забруднену ділянку.

Будьте обачні та не використовуйте занадто багато рідини, оскільки вона може пошкодити клавіатуру та бути небезпечною для здоров'я. Після того, як ви повитирали залишки забруднення, дайте клавіатурі час повністю висохнути на повітрі, перш ніж знову її використовувати.

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Скористайтесь балончиком зі стисненим повітрям

Тримайте балончик вертикально й струменями повітря видувайте залишки рідини між клавішами. Цей метод особливо корисний для видалення дрібних крапель, які можуть застрягти у важкодоступних місцях. Опісля ретельно протріть клавіатуру м'якою тканиною, щоб ввібрати решту рідини.

Подбайте про клавіатуру завчасно

Придбайте чохол для клавіатури або силіконову накладку, щоб захистити клавіші від проливання рідини та потрапляння на них пилу. Ці аксесуари легко знімаються й очищаються, запобігаючи пошкодженню самого ґаджета. До того ж постарайтеся не їсти й не пити поблизу клавіатури, щоб зменшити ризик розлиття рідини.

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