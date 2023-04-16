Як підібрати кольори в інтер'єрі: поради щодо облаштування житла

Вибір правильних кольорів інтер'єру для різних кімнат у будинку може стати складним завданням. Буває складно знайти баланс між створенням гарного простору та тим, щоб вибрані кольори доповнювали один одного. UAportal підготував список порад, які допоможуть зробити цей процес більш керованим та менш стресовим.

Враховуйте настрій кімнати

Настрій кімнати повинен впливати на вибрані кольори. Якщо ви хочете створити спокійну та розслаблюючу атмосферу, вибирайте блакитні, зелені або пастельні кольори. З іншого боку, якщо ви хочете створити яскравий та енергійний простір, вибирайте яскраві кольори, такі як жовтий, помаранчевий або червоний. Дуже важливо зрозуміти, який настрій ви хочете створити в кімнаті, перш ніж вибирати кольори.

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Наприклад, спальня – це місце, де ви хочете створити спокійну та утихомирюючу атмосферу, тому відмінним вибором будуть сині або зелені відтінки. Однак вітальня може бути місцем, де ви хочете розважати гостей та демонструвати свою індивідуальність, тому яскрава та смілива палітра кольорів може бути доречнішою.

Використовуйте колірні схеми

Використання колірної схеми – це ефективний спосіб переконатися, що вибрані кольори доповнюють один одного. Існують різні типи колірних схем, включаючи комплементарні, аналогічні, монохроматичні та тріадні.

Додаткові кольори знаходяться навпроти один одного на колірному колі та створюють сміливий та захоплюючий контраст. Аналогові кольори знаходяться поруч на колірному колі та створюють гармонійне та розслаблююче відчуття.

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Монохроматичні кольори використовують різні відтінки одного кольору для створення тонкого та елегантного ефекту. Триадичні кольори використовують три кольори, рівномірно розташовані на колі, для створення збалансованого і яскравого образу.

Наприклад, якщо ви вибрали монохроматичну схему кольору для своєї спальні, ви можете використовувати різні відтінки синього для створення спокійної і безтурботної атмосфери. Або, якщо ви оберете тріадічну колірну схему для вітальні, ви можете використовувати синій, жовтий та червоний кольори для створення сміливого та яскравого простору.

Враховуйте освітлення

Висвітлення грає вирішальну роль у тому, як кольори виглядають у кімнаті. Природне світло дає найбільш яскраві кольори, тоді як штучне освітлення може змінити відтінок та насиченість кольорів. При виборі кольору важливо враховувати тип та кількість освітлення у кімнаті.

Наприклад, якщо в кімнаті багато природного світла, краще вибрати колір, який чудово виглядає при яскравому освітленні, наприклад, білий або пастельний. З іншого боку, якщо в кімнаті мало природного світла, можливо, варто використовувати тепліші кольори, наприклад, помаранчевий або жовтий, щоб створити затишну та привабливу атмосферу.

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