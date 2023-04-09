Ніколи не вийдуть з моди та завжди будуть в тренді: топ-5 "вічних" весняних речей

Існують речі, які будуть актуальними в будь-який час. Вони легко поєднуються з іншим одягом та допоможуть створити стильний образ.

Ви можете сміливо купувати ці речі, оскільки вони служитимуть не один сезон. UAportal розповідає, який весняний одяг ніколи не вийде з моди.

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Класичні джинси

З модних чартів ніколи не вийдуть вільні джинси на середній або високій посадці. Оскільки занижена талія, кльош та інші нині хітові моделі можуть швидко відійти на задній план. Ось класичні джинси різних кольорів можете без вагань додавати в сій гардероб.

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Костюм-двійка

Брючний костюм дозволить розв'язати найскладніше завдання – "Що сьогодні одягнути?". Оскільки завдяки цим двом речам ви можете створити чимало стильних образів. Костюм допоможе приховати зайві кілограми та чудово сидить на фігурі.

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Щільна водолазка

Серед вічних речей важливе місце посідає щільна і напівприлягаюча водолазка. Такий одяг буде комфортним та поєднуються з багатьма іншими речами. Якісна водолазка не спричиняє дискомфорту, у ній зручно та вишукано.

Сукня-сорочка

Сукня-сорочка пасуватиме чи не кожній жінці. Стилісти наголошують, що така модель допоможе візуально зменшити об'єми тіла. Силует витягнеться завдяки вертикалі з ґудзиків, а пояс вигідно підкреслює талію.

Спідниця-олівець

Спідниця-олівець допоможе створити спокусливий та комфортний образ. Стилісти радять не зупинятися тільки на чорному кольорі. Крім цього, зверніть увагу на більш вільні моделі нижче коліна.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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