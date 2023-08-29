Як зрозуміти, що партнер вам зраджує: Топ-3 тривожних дзвіночки

Іноді у всіх парах бувають негаразди. У цей період потрібно намагатися знову побудувати гарну комунікацію, але, на жаль, не всі вміють це робити. UaPortal розглянув деякі ознаки, які можуть свідчити про зраду в стосунках. Пам’ятайте, що поспішні висновки без конкретних доказів можуть ще більше погіршити стосунки.

Зміни в поведінці

Зміни в поведінці – це перший тривожний дзвіночок, який може говорити про проблеми в парі. Ваш партнер може стати більш потайливим, відстороненим або замкнутим. Він може, наприклад, більше часу проводити поза домом або надмірно оберігати телефон та особисті речі. Якщо ви помітили такі дії вашої половинки, то чесно поговоріть з нею. Висловіть своє занепокоєння й попросіть пояснення.

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Відсутність емоційної близькості

Партнер може стати емоційно відстороненим, проявляючи мало інтересу до ваших думок, почуттів чи побуту. До того ж він може уникати розмов про майбутнє або ігнорувати зусилля, спрямовані на встановлення тіснішого контакту. Це може свідчити про те, що його увага та прихильність спрямовані до когось іншого.

Якщо вам чогось не вистачає в стосунках, то обов’язково повідомте про свої потреби. Якщо партнер усе одно продовжує демонструвати незацікавленість, це може бути ознакою зради.

Підозрілі комунікативні звички

Нестандартні звички в спілкуванні також можуть викликати підозри. Наприклад, партнер може створювати нові акаунти в соціальних мережах або користуватися додатками для обміну повідомленнями з посиленою конфіденційністю. Відтак можна зробити висновки, що коханий/кохана намагається щось приховати.

Раніше, UaPortal поділився, як легше пережити втрату людини.

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