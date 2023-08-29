Как понять, что партнер вам изменяет: Топ-3 тревожных колокольчика

Иногда во всех парах бывают невзгоды. В этот период нужно пытаться снова построить хорошую коммуникацию, но, к сожалению, не все умеют это делать. UaPortal рассмотрел некоторые признаки, которые могут свидетельствовать об измене в отношениях. Помните, что поспешные выводы без конкретных доказательств могут еще больше усугубить отношения.

Изменения в поведении

Изменения в поведении – это первый тревожный колокольчик, который может говорить о проблемах в паре. Ваш партнер может стать более скрытным, отстраненным или замкнутым. Он может, например, больше времени проводить вне дома или чрезмерно оберегать телефон и личные вещи. Если вы заметили такие действия вашей половинки, честно поговорите с ней. Выскажите свою обеспокоенность и попросите объяснения.

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Отсутствие эмоциональной близости

Партнер может стать эмоционально отстраненным, проявляя мало интереса к вашим мыслям, чувствам или быту. К тому же он может избегать разговоров о будущем или игнорировать усилия, направленные на установление более тесного контакта. Это может свидетельствовать о том, что его внимание и расположение направлены к кому-то другому.

Если вам чего-то не хватает в отношениях, обязательно сообщите о своих потребностях. Если партнер все равно продолжает демонстрировать незаинтересованность, это может являться признаком измены.

Подозрительные коммуникативные привычки

Нестандартные привычки в общении тоже могут вызвать подозрения. Например, партнер может создавать новые аккаунты в социальных сетях или использовать приложения для обмена сообщениями с усиленной конфиденциальностью. Следовательно, можно сделать выводы, что любимый/любимая пытается что-то скрыть.

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