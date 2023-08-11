Як підвищити рівень вологості в квартирі: дієві поради

Узимку й улітку, через роботу опалювальних систем та кондиціонерів, утворюється сухе повітря, яке може спричинити чимало проблем зі здоров’ям. Зокрема, сухість шкіри, респіраторні захворювання, пересихання слизових оболонок, безсоння й т. д. UAportal підготував три поради, які допоможуть підтримувати оптимальний рівень вологості у квартирі.

Дбайте про вентиляцію

Якщо ви будете відчиняти вікна та використовувати витяжні вентилятори в місцях, що схильні до вологості, таких як ванна кімната та кухня, то це підвищить рівень вологи та забезпечить циркуляцію свіжого повітря. До того ж це запобіжить утворенню грибка, який процвітає у вологому середовищі.

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Придбайте кімнатні рослини

Рослини виділяють вологу за допомогою процесу, який називається транспірацією. Прикрасьте своє помешкання рослинами. Зокрема, ліліями миру, бостонськими папоротями або павукоподібними рослинами.

Розставляйте воду по всій житловій площі

Розміщуйте миски з водою біля джерел опалення, зокрема, поблизу радіаторів або вентиляційних отворів. Це допоможе зволожити повітря, оскільки вода буде випаровуватися. Якщо ви маєте можливість, придбайте зволожувач повітря, аби контролювати та підтримувати бажаний рівень вологості у квартирі.

Нагадаємо, кімнатні рослини не тільки прикрашають приміщення, але і можуть мати вплив на наш успіх, прибуток та настрій.

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