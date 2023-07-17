Як правильно чистити килим: корисні поради щодо боротьби з плямами та брудом

UAportal підготував поради, як правильно чистити килим. Практичні рекомендації допоможуть позбутися стійких плям і бруду, залишивши килими свіжими та бездоганними.

Промокання та обробка плям

Насамперед акуратно промокніть пляму чистою ганчіркою або паперовим рушником. Не тріть пляму інтенсивно, оскільки це може призвести до подальшого поширення плями вглиб волокон килима. Після того, як ви промокли пляму, обробіть її відповідним миючим засобом.

Ви можете скористатися магазином для чищення килимів або зробити розчин самостійно, використовуючи м'який миючий засіб та воду. Нанесіть розчин на пляму і залиште на кілька хвилин, потім ще раз промокніть його. Повторюйте цей процес до видалення плями.

Відео дня

Читайте також: Знову як новий: робочі методи чищення килимів від крові, шоколаду, жиру

Регулярне прибирання пилососом

Регулярне чищення пилососом є невід'ємною частиною догляду за килимами. Обов'язково пилососьте килими щонайменше раз на тиждень, приділяючи особливу увагу місцям із високою прохідністю.

Використовуйте насадки та щілинні інструменти для очищення важкодоступних місць та країв. Крім того, подумайте про придбання високоякісного пилососа з потужним всмоктуванням для забезпечення ефективного прибирання.

Глибоке прибирання та чищення пором

Крім регулярного чищення пилососом, необхідно проводити глибоке чищення килимів, щоб видалити в'їли бруд і омолодити волокна. Глибоке очищення можна зробити різними методами, але одним із найефективніших є чищення парою.

Чищення парою передбачає використання гарячої води та миючого розчину, які проникають глибоко в килим, розпушуючи бруд та плями. Потім пароочисник витягує розчин разом із брудом, залишаючи килими свіжими.

Нагадаємо, UaPortal вже писав про те, як швидко прибрати квартиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !